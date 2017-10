Esposende: Outubro Rosa sensibiliza para prevenção do cancro da mama

O Município de Esposende volta a dinamizar a campanha Outubro Rosa, associando-se, assim, à Liga Portuguesa Contra o Cancro na consciencialização da sociedade, particularmente das mulheres, para a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do cancro de mama.

Nesse âmbito, sexta-feira, pelas 21.30 horas, na Casa da Juventude, e assinalando o Dia Mundial da Saúde da Mama, irá realizar-se uma tertúlia com o tema ‘A minha história pode ser a tua…’.



Esta tertúlia pretende quebrar silêncios, partilhar histórias de vida e sensibilizar para a importância do diagnóstico precoce.

A iniciativa contará com a presença de Cristiana Fonseca, da Liga Portuguesa Contra o Cancro, e a partilha de alguns testemunhos de mulheres que viveram a doença.

No dia 22, pelas 10.30 horas, no Parque junto às Piscinas Foz do Cávado, decorrerá uma aula de yoga e pilates, apelidada ‘Amigas do peito!’, que contará com a colaboração da Clínica IRISMED.



Reconhecendo os enormes benefícios que a prática desportiva representa na saúde das mulheres, esta actividade visa apelar à prevenção através da adopção de estilos de vida mais saudáveis.

Tal como tem vindo a suceder, o Município, em parceria com a Associação Comercial e Industrial de Esposende (ACICE), convida também os comerciantes do concelho a associarem-se a esta causa, através da decoração das suas montras de rosa ao longo deste mês.



As IPSS do concelho são desafiadas a realizarem o Dia Rosa na instituição, convite extensivo às escolas, as quais, de forma a promover a sensibilização dos mais novos, têm também a oportunidade de realizar visitas ao Laboratório de Investigação Pedagógica (LIP) da Liga Portuguesa Contra o Cancro. Destinado a fomentar a conscien-cialização, formação e prevenção do cancro na população jovem, o LIP permite a elaboração de experiências relacionadas com a oncobiologia, possibilitando conciliar conceitos básicos adquiridos, segundo os planos curriculares em vigor, com a experimentação prática. Deste modo, os alunos terão a possibilidade de contactar com investigadores, estabelecendo contacto directo e personalizado com o mundo da investigação.

