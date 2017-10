Órgãos autárquicos de Braga tomam posse na quinta-feira

É no salão medieval da Reitoria da Universidade do Minho que vai decorrer quinta-feira, pelas 17 horas, a cerimónia de tomada de posse dos novos órgãos autárquicos de Braga — Câmara e Assembleia Municipal.

Com Ricardo Rio, presidente da Câmara, vão ser empossados os vereadores Altino Bessa, Sameiro Araújo, Firmino Marques, Miguel Bandeira, Lídia Dias e João Rodrigues.

Pelo PS devem tomar posse Miguel Corais, Artur Fei o e Liliana Pereira.

A CDU mantém o seu vereador, Carlos Almeida.



Na mesma sessão, antes da Câmara, vai ainda ser empossada a Assembleia Municipal de Braga, devendo este órgão eleger novamente Hortense Santos para a presidência da Mesa.

A Coligação Juntos por Braga elegeu 20 deputados municipais, contra 12 do PS, quatro da CDU e dois do Bloco de Esquerda.

A estes juntam-se ainda os presidentes de Junta.

