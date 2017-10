Montalegre veste-se de negro para mais uma ‘Sexta 13’

autor Redacção num. de artigos 34182

É já esta sexta-feira que sai à rua a última ‘Sexta 13’ do ano. Montalegre, a ‘capital do misticismo’, volta a vestir-se a preceito para acolher milhares de pessoas. Este é um dos maiores espectáculos de rua do país, que mais uma vez promete voltar a surpreender.

O programa e animação desta ‘Sexta 13’ arranca a partir das 13 horas para a ‘Teia dos Sabores’, já com as ruas devidamente enfeitadas para os malfeitiços.



Mais à noite, às 21 horas, é projectado no palco ‘castelo’ o vídeo documental artístico de Vanessa Fernandes, dança contemporânea com Bruna Martins e Malgósia Sús e ainda um concerto de Boris Chimp 504 e não só. Seguem-se as actuações ao som dos Zuma e dos Ohxala dj’s. No palco ‘ecomuseu’ há animação de dj’s .

O ponto alto da noite acontece ao final da noite, com o regresso mágico, numa viagem no espaço e no tempo em busca do conhcecimento ancestral dos rituais das bruxas.



As cerimónias nocturnas começam com o esconjuro da ‘Queimada’, pelo padre Fontes, que será depois ofertada aos presentes.

Segue-se um espectáculo piromusical e mais uma vez, a animação nocturna é entregue às mãos dos dj´s Fulano 47, Sininho e Júnior Fernandes.



À meia-noite e meia, o grupo ‘Habitation Vudu’ sobe ao palco ‘Praça do Município’ para dar um concerto e os dj’s garantem a animação para o resto da noite.

As ruas e os bares de Montalegre prometem ser nesta noite de ‘Sexta 13’ um momento de descontração e de muita folia para os milhares de visitantes.

Comente este artigo

Faça login ou registe-se gratuitamente para poder comentar este artigo.



comentários

Não existem comentários para este artigo.

Últimos artigos das categorias relacionadas