Cursos de línguas ajudam à integração social

autor Redacção num. de artigos 34184

A Câmara Municipal de Braga dá início, esta semana, ao projecto ‘SPEAK’, com a realização de cursos de Português, Espanhol e Inglês.

Trata-se de um projecto que “complementa a oferta de serviços aos migrantes em Braga de uma forma bastante inovadora, uma vez que, além da aprendizagem da língua, promove a criação de redes de suporte, assim como a integração social de migrantes”, revelou a Câmara Municipal de Braga em comunicado.



Os cursos, têm início amanhã, com o Curso de Inglês (sem bases), e prolongam-se até ao dia 10 de Janeiro do próxi mo ano.

As aulas são dadas nas instalações da ‘Braga Digital’, na Rua de Santo António das Travessas. As aulas de Inglês decorrem às quartas-feiras, das 20 às 21.30 horas.

O Curso de Português realiza-se às segundas -feiras, a partir dedo dia 23 deste mês, das 18.30 às 20 horas (sem bases) e das 20 às 21.30 horas (com bases).



No dia seguinte (24 de Outubro) tem início o Curso de Espanhol, com as aulas a decorrerem às terças-feiras, entre as 20 e as 21.30 horas.

Os cursos podem ser frequentados por cidadãos nacionais e estrangeiros



