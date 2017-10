Sé La Vie Bar distingue-se pela música ao vivo e exposições de arte

É no n.º 37 da Rua D. Paio Mendes, a poucos metros da entrada principal da Sé Catedral de Braga, que se localiza o Sé La Vie Bar, um espaço onde a música ao vivo tem palco privilegiado. Este é mais um dos estabelecimentos do roteiro Verde Cool, uma iniciativa da Associação Comercial de Braga que está a decorrer até ao dia 15 com a parceria do jornal Correio do Minho e da rário Antena Minho (106 FM).



A expressão francesa de ‘É a vida’ e a proximidade com a Catedral bracarense inspirou o nome de um espaço gerido pelo músico Filipe Palas, que integra a banda bracarense ‘Smix Smox, Smux’, e pela companheira, Xana Haulsen.

“O Sé La Vie tem um conceito muito artístico. Recebe bandas ao vivo, tendo aliás um cartaz mensal de tudo o que cá se passa”, conta o gerente, admitindo que a clientela é constituída, sobretudo, por “pessoal muito ligado à música e à arte. Diria que são clientes de um estilo mais alter nativo, mais roqueiro”.



Um dos ex-líbrios deste bar é a extensa carta de cervejas disponíveis. São mais de 60 as referências existentes e de diversas proveniências.

A cerveja é de tal forma importe para esta casa que neste mês vai ter o seu Oktoberfest, evento inspirado no festival com o mesmo nome que decorre em Munique, na Alemanha. “Vamos ter cá um barril original do Oktoberfest e não faltarão alguns petiscos alemães para degustar”, refere Xana Haulsen, que tem ascendência alemã.



Neste espaço, se estende ao longo dos três pisos do prédio, também há petiscos para degustar, destacando-se as refeições vegetarianas, cada vez mais procuradas.

Para destacar neste roteiro Verde Cool, Xana e Filipe optaram pelo frango girassol, um petisco de peito de frango servido com um molho agridoce, passas e sementes de girassol.

“Os clientes adoram e casa bem com o vinho verde”, refere Xana Haulsen.

