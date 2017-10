Famalicenses consomem água 100 por cento segura

Os famalicenses podem estar cem por cento tranquilos quanto à qualidade da água que bebem. De acordo com os dados do último relatório anual sobre o “Controlo da Qualidade da Água para Consumo Humano”, publicado pela Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR), o concelho de Vila Nova de Famalicão apresenta uma percentagem de água segura distribuída às populações de 100 por cento.



Para o presidente da Câmara Municipal, Paulo Cunha, “esta é mais uma boa notícia para os famalicenses, que podem beber água da torneira com confiança, optando por esta atitude amiga do ambiente e com qualidade garantida'.



Os dados baseiam-se nas mais de duas mil análises realizadas durante o ano de 2016 pelo Laboratório Águas do Norte e Instituto de Água da Região Norte e confirmam que Famalicão apresenta um número superior à meta definida pelos especialistas do estudo da ERSAR, que apon tam como ideal uma qualidade de água de 99 por cento.



De facto, na globalidade todo o país mantém o nível de excelência com o indicador de água segura na ordem dos 99 %, podendo garantir-se à população que pode beber água da torneira com confiança.



De acordo com o estudo, a percentagem de água segura em Portugal (indicador de água controlada e de boa qualidade) tem vindo a crescer de uma forma contínua, passando de 50 % em 1993 para 98,69 % em 2016, mantendo o nível de excelência de 99 %.



Refira-se que o abastecimento de água pública em Famalicão é assegurado pelas Águas do Norte. O universo de população com abastecimento de água pública é de cerca de 120 mil pessoas, sendo o volume de água distribuído de 18.509 m3/dia. A rede de água no concelho tem uma extensão de mais de mil quilómetros e uma cobertura superior a 95 por cento.



