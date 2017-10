Dia Mundial do Idoso celebrado em Celorico de Basto

Idosos do Programa Celorico a Mexer festejaram ontem, 9 de outubro, o Dia Mundial do Idoso. As celebrações decorreram no Parque Urbano do Freixieiro e marcaram também o arranque das atividades anuais promovidas pelo Celorico a Mexer, um programa do Município de Celorico de Basto que trabalha com idosos e pessoas portadoras de deficiência.



Este ano as celebrações do dia do idoso assentaram na célebre frase de Augusto Cury “ Se o tempo envelhecer o seu corpo, mas não envelhecer a sua emoção, você será sempre feliz”.

“O Dia Mundial do Idoso celebra-se oficialmente a 1 de outubro mas por motivos eleitorais passamos a celebração deste dia, tão importante, para hoje. É um dia dedicado inteiramente aos nossos idosos, um dia feito para eles, com atividades que promovem o convívio e o sentido de pertença” disse o presidente da Câmara Municipal de Celorico de Basto, Joaquim Mota e Silva que marcou presença nesta iniciativa. “Sempre dedicamos uma atenção especial aos nossos idosos, sempre trabalhamos para lhes dar as melhores condições, para lhes proporcionar momentos, muitos, de alegria, porque tudo faremos para contribuir para a sua felicidade. E continuaremos a trabalhar nesse sentido, cientes de que é preciso valo rizar, que é preciso cuidar, que é preciso prestar atenção”, disse o autarca.



As celebrações do dia do Idoso marcaram também o arranque das atividades promovidas pelo Celorico a Mexer para o ano 2017/2018. “A partir de hoje iniciam oficialmente as atividades com os idosos nos locais próprios. Regressam as atividades de animação, que incluem música, dança, festas temáticas, trabalhos artesanais, teatro, e muito mais e as aulas de ginástica para ajudar os nossos idosos a manter as suas capacidades físicas contribuindo de forma muito positiva para a sua autonomia” disse Helena Martinho, Coordenadora dos Serviços Sociais e de Saúde do Município de Celorico de Basto.



O dia mundial do idosos celebrado em Celorico de Basto contou com a presença de todos os técnicos que integram o programa, desde animadores, professores de música, de educação física e os técnicos da Câmara Amiga e incidiu numa aula, leve, de ginástica, com música ambiente e monitorizada pelo professora Sandra Novais, seguindo um almoço convívio em formato de piquenique, com porco assado no espeto. Festa prolongou-se pela tarde dentro com música tradicional portuguesa a animar todos os presentes.



