O Centro de Informação Turística de Esposende (CIT) vai acolher, entre 12 e 31 de outubro, uma exposição alusiva aos Caminhos de Santiago, intitulada “Traços e Testemunhos”.



Promovida pelo Município de Esposende, a mostra será, simbolicamente, inaugurada no próximo dia 12 de outubro, Dia Nacional do Peregrino, em jeito de homenagem a todos os peregrinos que descobrem nos Caminhos de Santiago um espaço de reflexão e de encontro com a vida.



Os verdadeiros autores e atores desta exposição são os peregrinos que, regularmente, transpõem para o Livro de Menções do Albergue de São Miguel de Marinhas, em Esposende, os seus testemunhos e esboçam alguns desenhos, em forma de agradecimento pelo alojamento e como parte criativa de um imaginário suscitado ao longo do Caminho da Costa para Santiago de Compostela. Além destes testemunhos, a exposição apresentará objetos e outros elementos dedicados aos Caminhos de Santiago.



Os Caminhos d e Santiago constituem um fenómeno mediático, que suscita o interesse de milhares de peregrinos que, movidos pela fé ou pelo simples entusiasmo, se lançam na aventura de percorrer estes caminhos de fé e cultura em direção à casa do apóstolo S. Tiago, na Galiza, em Espanha.



O Albergue de São Miguel de Marinhas, em funcionamento desde maio de 2011, está integrado na rede assistencial do Caminho Português da Costa para Santiago de Compostela. Os dados de ocupação demonstram uma subida exponencial do número de peregrinos, das mais variadas nacionalidades. Entre janeiro e setembro deste ano, pernoitaram no albergue 5 023 peregrinos, o que corresponde a um crescimento de cerca 62% face ao mesmo período de 2016, tendência que está em linha com a dos anos anteriores.



A exposição “Traços e Testemunhos” poderá ser visitada no CIT de segunda-feira a sábado, entre as 9h00h e as 12h30 e das 14h00 às 17h30.



