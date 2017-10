Mercado das Flores na Praça do Município

A Praça do Município, em Braga, irá acolher entre os dias 30 de Outubro e 01 de Novembro, o tradicional ‘Mercado das Flores’ que decorre da celebração religiosa relativa ao Dia dos Fiéis Defuntos e Dia de Todos os Santos.



As inscrições decorrem nos dias 23 e 24 de Outubro, sendo que o dia 23 destina-se às inscrições para os comerciantes de flores, com banca no mercado, estabelecimento no concelho de Braga ou produtor ocasional de flores residente em Braga. Já o dia 24 está reservado para os restantes comerciantes de flores.



No acto da inscrição, os comerciantes locais terão que apresentar o recibo de pagamento de lugar de mercado ou comprovativo de localização de estabelecimento (recibo de pagamento de electricidade, gás ou água) ou comprovativo de residência em Braga.



O espaço para a venda de flores na Praça do Município será em talhões, cujo valor da taxa por talhão é de 12.66€, de acordo com a tabela de taxas 2017. Os talhões são individuais de 2mx2m, devidamente identificados e escolhidos por ordem de inscrição, com o limite de dois talhões por cada comerciante.



A venda de flores irá decorrer nos dias 30 e 31 de Outubro e na manhã do dia 1 de Novembro de 2017.



A montagem do espaço poderá ser efectuada a partir das 07h00 do dia 30 de Outubro, sendo que a venda decorre entre as 07h30 e as 19h30, com a excepção do dia 1 de Novembro, último dia do Mercado, onde a venda encerra às 13h00.



As inscrições deverão ser efectuadas de Segunda a Sexta-feira, entre as 09h00 e as 17h30, no Balcão Único de atendimento, localizado no edifício do Convento do Pópulo.

A planta para a localização dos talhões, bem como o edital do evento, está disponível para download em: https://goo.gl/hE3XTJ



*** Nota da C.M. de Braga ***





