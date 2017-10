Mais de trinta empresas procuram colaboradores em Feira de Emprego

Os números do desemprego dão “uma falsa sensação de estabilidade”. A declaração foi feita pelo presidente da Junta de Freguesia de S. Victor, Ricardo Silva, na apresentação da terceira edição da Feira do Emprego, marcada para sexta-feira e sábado, no Braga Retail Center.



Ricardo Silva lembrou que promover o emprego faz parte da responsabilidade social da Junta de Freguesia de S. Victor, mas continua preocupado com os elevados índices de desemprego.

“A Junta de Freguesia tem, de facto, preocupação com o desemprego. Por muito bom cenário que esteja a ser narrado, com os números do desemprego a baixar, com as filas de espera nos centros de emprego a diminuir, há, para nós, uma falsa sensação de estabilidade, porque todos os dias recebemos no nosso Gabinete de Inserção Profissional vários utentes”, revelou Ricardo Silva.



O autarca de S. Victor espera que a Feira de Emprego possa ajudar a inverter essa situação.

O presidente da Junta de Freguesia de S. Victor lembrou que na edição do ano passado da Feira do Emprego foram contratadas 25 pessoas, sendo que este ano estarão disponíveis cerca de 50 vagas.



Helena Carvalho, responsável pelo Gabinete de Inserção Profissional (GIP) da Junta de Freguesia de S. Victor, encara a feira como “uma mais-valia para os utentes do GIP”.

A responsável reconheceu que muitos dos utentes (muitos deles jovens) têm dificuldade em encontrar emprego “pela questão da baixa escolaridade que continua a ser um problema grave nos nossos jo vens. Daí a importância da feira para poderem ter contacto directo com as empresas. É uma tentativa de os tentar integrar no primeiro emprego.”



Em representação da empresa proprietária do Braga Retail Center (Multi Portugal), Ana Rita Luís destacou que o espaço comercial cedeu toda a logística, por se enquadrar “na responsabilidade social da empresa”.

Vítor Teixeira, da empresa NORTEMED, frisou que a feira “faz com que consigamos estar disponíveis para atender as pessoas e, acima de tudo, para conseguir perceber se a pessoa que está à nossa frente tem perfil. As pessoas às vezes conseguem-nos surpreender na conversa com elas”.



A feira tem início na sexta- feira pelas 10 horas, sendo que às 11 horas decorre o encontro sobre ‘Como Nunca Ter Emprego na Vida”. A tarde está reservada para as conferências sobre ‘Quando Aprendi a Andar Foi Pelos Meus Pés - A Importância da História Pessoal no Caminho do Empreendedorismo’ (às 15 horas) e a ‘Mobilidade Transnacional de Trabalhadores e Condições de Trabalho’ (às 16 horas). No sábado estão agendados encontros sobre ‘Como Vestir para Entrevista de Trabalho’ (11 horas), ‘Como te Destacares na Procura de Emprego’ (14 horas) e ‘Porquê Aprender uma Nova Linguagem (16 horas).



A feira é composta por 34 empresas tecnológicas, de construção e recuperação urbana, de recursos humanos, de segurança, de transportes, de têxteis, de indústria automóvel, da área de saúde e de vertentes várias.

