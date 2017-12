João Lobo escreve sobre contradição entre a ciência e o equilíbrio da vida

Uma chamada de atenção para a “nova configuração das instituições e valores” é como João Lobo define o seu último livro, ‘A Culpa e outros contos fantásticos’, ontem apresentado no Palácio do Raio. Na obra, que tem a chancela da ‘Calígrafo Edições’, o autor reflecte “sobre a contradição insanável entre o chamado desenvolvimento científico-técnico e o equilíbrio sustentável da vida humana”.



João Lobo confessou que foi “muito difícil traduzir em ficção essa redefinição da sociedade” numa obra que “procura exprimir algumas razões que nos acautelem dos avanços da ciência e da técnica”.



Advogado, João Lobo é actualmente presidente da assembleia geral da Santa Casa da Misericórdia de Braga e curador do Centro Interpretativo das Memórias da instituição que funciona no Palácio do Raio.

Ontem, na apresentação de ‘A Culpa e outros contos fantásticas’, o provedor da Santa Casa, Bernardo Reis, destacou “a cultura polivalente” do autor que “nos transmite ideias e conceitos de grande criatividade, não deixando de marcar a sua ancestralidade, através da observação de factos transmitidos para a actualidade”.



A escritora Maria Adelina Vieira, que fez a apresentação literária do 15º título de João Lobo, destacou “uma visão extremamente plástica do mundo” que a sua escrita revela.

Apesar de reconhecer as dificuldades de edição dos autores locais e dos que “não estão comprometidos com patrulhas ideológicas”, João Lobo adiantou para breve a publicação de ‘Aos deuses intermédios’, uma reflexão sobre os “hiperobjectos” que nos ultrapassam e condicionam a nossa vida.

