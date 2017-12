Presépio de ‘Cabana de Cinzas’ sensibiliza para prevenção de fogos

É uma ‘Cabana de Cinzas’, em formato de presépio, que, às portas do quartel dos Bombeiros Sapadores de Braga, sensibiliza os bracarenses para a prevenção dos incêndios florestais e domésticos, que nesta época mais fria também acontecem, não raras vezes, por mero descuido.

Este presépio, com vários elementos usados em combate a incêndios e num cenário de catástrofe, tendo como pano de fundo a devastação provocada pelos incêndios, é, no fundo, mais uma chamada de atenção dos bombeiros sapadores bracarenses.



“Desde há cinco anos a esta parte, construímos o nosso próprio presépio, mas nesta criação temos sempre em mente advertir a população bracarense e todos os que nos visitam para um tema específico e que este ano, pela dimensão das tragédias que ocorreram no país e pelas vidas humanas perdidas, decidimos que teria que ser uma sensibilização a propósito dos incêndios florestais”, indicou ao jornal ‘Correio do Minho’, o bombeiro Armando Rosas.



Os vários elementos da ‘Cabana de Cinzas’ - disposta precisamente em forma de presépio, estão vestidos ‘a rigor’ com fatos apropriados de combate a incêndios e os denominados equipamentos de protecção individual (EPI).



Claro que não falta aqui também a representação dos animais tradicionais do presépio, que neste caso são mesmo extintores.



“Este foi um ano verdadeiramente difícil para o país devido às tragédias dos incêndios florestais, que além das mortes que causaram, dizimaram a nossa floresta - tendo ardido mais de 400 mil hectares e em muitas populações perderam tudo o que tinham desde as suas próprias habitações a empresas e é, por tudo isto que aconteceu, que nós queremos advertir todos e sensibilizar o máximo de pessoas que conseguirmos para a im-portância da floresta, da riqueza que ela é”, especificou o bombeiro.



Mais do que isso. Os Bombeiros Sapadores de Braga têm também como objectivo sensibilizar a comunidade para estar atenta e prevenir os inúmeros acidentes domésticos que ocorrem nesta época do ano, nomeadamente no que diz respeito às lareiras e às chaminés que ardem, aos curto-circuitos provocados pelas iluminações e até às situações perigos causados pela inalação de dióxido de carbono e que colocam a vida em perigo. “Pedimos às pessoas para que tenham precaução para que possam ter um Natal verdadeiramente seguro e feliz”, apelam.

Comente este artigo

Faça login ou registe-se gratuitamente para poder comentar este artigo.



comentários

Não existem comentários para este artigo.

Últimos artigos das categorias relacionadas