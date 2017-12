Magia de Natal anima crianças do Jardim Bracara Augusta

Cerca de quatro dezenas de crianças do jardim-de-infância Bracara Augusta em São Lázaro participaram, recentemente, em actividades de magia relacionadas com a época natalícia. Karter Mendes “enfeitiçou” os mais pequenos com truques e muita magia à mistura.



Acompanhas pelas educadores de infância e pelos auxiliares, os alunos deste estabelecimento pré-escolar deliciaram-se com os truques de magia efectuados, tendo, inclusive, alguns participado nas actividades.



Mostrando-se sempre muito interactivo com os mais pequenos, Karter Mendes, ao longo dos truques que fizeram a delícia das crianças, foi passa ndo algumas mensagens alusivas à quadra natalícia com o objectivo de manter as tradições sempre vivas no espírito das crianças.



Todas as sessões de magia organizadas nos jardins-de-infância da freguesia foram promovidas pela União de Freguesia de São Lázaro e São João do Souto, numa dinâmica de proximidade e apoio aos artistas locais e incluídas no programas de proximidade desta união de freguesias.



A autarquia esteve representada nesta iniciativa por Amélia Rodrigues, vogal da União de Freguesias de São Lázaro e São João, que aproveitou para desejar boas festas a toda a comunidade educativa deste estabelecimento.

