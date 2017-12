Esposende: “Voluntários têm feito um excelente trabalho”

A Loja Social de Esposende comemorou o Dia Internacional do Voluntariado com a realização de um workshop intitulado ‘Porque fazemos voluntariado?’, que serviu para homenagear e agradecer aos voluntários que integram este projecto. Alexandra Roeger, vice-presidente da Câmara Municipal de Esposende, e vereadora da coesão social, destacou “o papel importante dos voluntários que ao longo de todo o ano,garantem a colaboração e o apoio necessários às actividades e projectos da loja”.



A responsável saudou o “excelente trabalho” que os voluntários têm vindo a desenvolver no seio deste projecto da rede social concelhia e considerou que o sucesso da Loja Social de Esposende também se deve à sua entrega e colaboração.



Agradeceu, assim, o empenho de todos, manifestando a expectativa de que possam dar continuidade ao trabalho de voluntariado.



A vereadora da coesão social de Esposende revelou que é intenção do município dar ainda maior expressão ao voluntariado no concelho, imprimindo-lhe uma maior dinâmica, não apenas a nível social como também ambiental, entre outras vertentes.

Neste sentido, perspectivam-se novas parcerias, nomeadamente com o Banco Nacional de Voluntariado.



Alexandra Roeger agradeceu, ainda, a colaboração da Associação Sopro - Solidariedade e Promoção, de Barcelos, na realização do workshop.



Fundada em 1996 por um grupo de jovens alunos voluntários do Colégio La Salle, a Sopro é uma Organização Não Governamental para o Desenvolvimento (ONGD) com o Estatuto de Entidade de Utilidade Pública, Sem Fins Lucrativos.



