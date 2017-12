‘Boinas pretas’ querem Museu no Minho

A criação de um Museu do Esquadrão de Lanceiros Norte foi defendida ontem, no Regimento de Cavalaria 6, na sessão que assinalou os 50 anos da criação daquela unidade militar, iniciativa enquadrada no 4.º convívio de Natal de antigos elementos da Polícia Militar (PM) e Polícia do Exército (PE).



A confraternização, que juntou mais de centena e meio de ex-militares e familiares, estendeu-se também a Guimarães, cidade onde, segundo Fernando Rego, da comissão organizadora da iniciativa, faz todo o sentido a instalação do novo museu militar.



O grupo que tem vindo a promover convívios de ex-operacinais da PM e PE encetou já contactos com a Câmara Municipal de Guimarães com vista à localização de um espaço que acolha o futuro Museu do Esquadrão de Lanceiros Norte, extinto em 1993 com a restruturação das Forças Armadas.



Fernando Rego alegou que, excepção feita ao Castelo de Guimãráes e ao Paço dos Duques, a cidade de Guimarães “não tem uma casa com memória militar”, pelo que o Museu do Esquadrão de Lanceiros Norte teria aí total justificação, não sendo de descurar a cidade de Braga para acolher esse espaço de exposição e interpretação de “testemunhos materiais e imateriais” da uni-dade.

O espólio recolhido pelo coleccionador Cláudio Monteiro, que inclui viaturas, armas, rádios de transmissões, estandartes e outros testemunhos da acção dos chamados ‘boinas pretas’, é a base com que os promotores do Museu do Esquadrão de Lanceiros partem para a formação do futuro espaço.



“Queremos um museu vivo, não um armazém de material”, considerou ontem Fernando Rego.

O “encontro das várias gerações de Lanceiros PM/PE” contou, no Regimento Cavalaria 6, com uma cerimónia de homenagem aos militares falecidos e o descerramento de uma placa comemorativa dos 50 anos do Esquadrão Lanceiros Norte.



Em Guimarães, realizou-se também uma cerimónia em memória dos Lanceiros já falecidos na ‘Estrutura de Homenagem aos Lanceiros de Portugal’, situada na zona envolvente do Santuário da Penha, seguido do almoço de confraternização.



O tenente coronel Miguel Pimenta, 2.º comandante do Regimento de Cavalaria 6, ex-comandante do Esquadrão de Lanceiros Norte, acompanhou os participantes no convívio de ontem ao aquartelamento bracarense, que considerou ser uma “unidade de destaque” no seio do Exército, nomeadamente pela sua capacidade de preparação e projecção de forças operacionais no estrangeiro, as próximas das quais têm como quadro de operações o Afeganistão.





