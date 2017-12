Famalicão goleia St.ª Clara para a liderança da II Liga

O FC Famalicão isolou-se provisoriamente na liderança da II Liga portuguesa de futebol, ao vencer ontem o Santa Clara por 5-2, na 16.ª jornada, num jogo em que até começou a perder.

Fernando deu vantagem ao Santa Clara, aos 47 segundos, e os açorianos ainda chegaram ao intervalo a vencer, por 2-1. Mas na segunda parte, o Famalicão teve mais audácia, e com dois golos de Rui Costa, aos 55 e 71, um de Willian, de penálti, aos 67, e autogolo de João Pedro, aos 86, conseguiu o 5-2 final.



Com este triunfo, o Famalicão subiu ao primeiro lugar, com 30 pontos, mais dois que o Viseu, que recebe hoje o Braga B, e mais quatro que o Santa Clara e o Leixões joga hoje em Arouca.

O resultado acaba por ser desnivelado, aceitando-se por completo a vitória dos minhotos, mas a equipa de Carlos Pinto, pelo menos pelo jogo ‘matreiro' e inteligente da primeira parte, não merecia esta diferença.



A partida começou com uma surpresa: estavam jogados 47 segundos e já o Santa Clara ganhava por 1-0 graças a um golo de Fernando após passe na direita de Saldanha.O golo ma drugador dos açorianos fez tremer os famalicenses que ainda viram Santana atirar por cima da baliza, aos 15 minutos.



Mas o empate acabou por chegar pelos pés de Feliz, de livre, aos 30, cinco minutos antes de o Santa Clara voltar a tomar conta do marcador com o 2-1 assinado por João Reis, com um remate em arco para a baliza de Gabriel.



A perder, Dito arriscou: substituiu o defesa central João Pedro pelo médio ofensivo Diogo Cunha, obrigando Vítor Lima a um esforço adicional, que viria a ser recompensado. O ataque ganhou irreverência e, em 10 minutos, a reviravolta aconteceu.



Primeiro foi Rui Costa que, após cruzamento de Jorge Miguel, fulminou as redes insulares, aos 55 minutos. Seguiu-se Willian a concretizar um penálti que castigou falta de Marcelo sobre Rui Costa, aos 67.



Com a reviravolta feita, o Famalicão não abrandou. Rui Costa bisou aos 71 minutos com mais um belo golo. De cabeça perdida, o Santa Clara marcou o 5-2, na própria baliza, num mau atraso de João Pedro para o guarda-redes Serginho, que estava ligeiramente adiantado.

