ABC vence na visita ao último classificado

O ABC/UMinho venceu ontem na visita ao São Bernardo, por 20-32, em jogo da 15.ª jornada do Andebol 1.



No recinto do último classificado, os academistas, mesmo a jogar sem Hugo Rocha e Belmiro Alves, comandaram quase sempre a contagem.



O esquerdino Carlos Martins, que marcou o primeiro golo aos 59 segundos, colocando os de Braga a vencer, acabou no capítulo do remate com 100% de eficácia: cinco golos em cinco remates. Aos 6 min utos, os minhotos ganhavam por 2-6, mas aos 10 os aveirenses ainda igualaram (6-6) e passaram à frente (7-6) aos 13 minutos.



Porém, ao intervalo o ABC já ganhava 10-15 e ao longo da segunda parte esteve sempre na frente e com Jorge Rito, técnico dos academistas, a aproveitar as vantagens para dar mais tempo de jogo a alguns dos jogadores menos solicitados.



O ABC/UMinho segue no quarto lugar, a quatro pontos de Benfica e Sporting.

