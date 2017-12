Orçamento de 36 milhões aumenta investimento da Câmara de Vila Verde

A maioria social-democrata da Câmara Municipal de Vila Verde vai submeter à apreciação e votação do executivo municipal um orçamento que ultrapassa dos 36 milhões de euros e que se traduz num aumento superior a cinco milhões de euros relativamente ao orçamento de 2017.

Os membros do executivo do PSD sublinham ainda que a proposta de Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2018-2021 reflecte a total determinação da edilidade em servir com afinco os vilaverdenses e as instituições concelhias, norteando-se pelos valores da solidariedade, da inovação e da mobili- zação em torno do grande desígnio de fazer de Vila Verde um concelho de progresso e de crescente justiça social.



O grande objectivo deste orçamento é fazer do concelho cada vez “mais atrativo e competitivo” e por isso mesmo vai continuar a ser implementada uma estratégia de atracção de investi- mentos através de isenções e reduções fiscais para as empresas que se instalem no concelho, promovendo o emprego e o empree ndedorismo, apostando em dinamizar as áreas de acolhimento empresarial, apoiando a inovação e a dinamização do mercado de trabalho.



Sem perder de vista os critérios do equilíbrio e da sustentabilidade orçamentais, o documento orientador das linhas programáticas para os próximos anos coloca os principais recursos do Município de Vila Verde ao serviço das pessoas, na área social, na educação e na cultura, mas também priorizando projectos estruturantes para o reforço do bem-estar dos vilaverdenses, investindo nas redes de abastecimento de água e de saneamento básico, requalificação urbanística dos espaços públicos e valorização dos recursos naturais.



A forte vertente social do orçamento proposto para 2018 evidencia-se no quadro das atividades mais relevantes para o ano de 2018 que prevê um investimento global de 26.817.591 euros (mais de 70 por cento) nas funções sociais, consubstanciando, assim, claramente, o firme propósito de apostar na melhoria das condições de vida das pessoas.

