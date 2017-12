Barcelos cativa com ‘Sete Prazeres’

Evidenciar a riqueza da gastronomia foi o objectivo da iniciativa promovida pela Câmara Municipal de Barcelos, com o concurso Barcelos Doce que se realizou recentemente, no âmbito do programa gastronómico 7 Prazeres da Gastronomia.



À iniciativa, que decorreu no Posto de Turismo, aderiram dez pastelarias. Este concurso, cuja realização é já habitual nesta época do ano, tem como objectivo principal a criação de um conceito de excelência na área da doçaria, potenciando as vendas e a promoção de compras no concelho. Na época nata lícia, são reis da doçaria tradicional o Bolo-Rei, o Pão de Ló e o Tronco de Natal, mas de muitos outros doces viveu também o concurso, que primou pela inovação e pela criatividade.



No sentido de promover e divulgar o melhor da gastronomia local, o programa engloba ainda fins de semana temáticos em todos os restaurante aderentes como é o caso, por exemplo, do fim-de-semana do bacalhau ou o fim-de-semana do galo assado. Por todos os restaurantes aderentes passaram cerca de duas mil pessoas em cada um dos fins de semana temáticos.

