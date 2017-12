Associação Gerações vive época do Natal com muita animação

Foram cerca de 200 pessoas que se reuniram num ambiente alegre de solidariedade e de amizade característico da forma de ser e estar da grande ‘Família Gerações’ num convívio que teve lugar no restaurante Outeirinho, em Louro, Vila Nova de Famalicão, contando com as crianças, pais, seniores, avós e avôs, associados, voluntários e colaboradores da associação para participarem no almoço de Natal da instituição.



As actividades de celebração de Natal na ‘Família Gerações’ proporcionam nesta época festiva um leque diversificado de iniciativas que envolvem as crianças, os seniores, os colabora- dores e todos aqueles que integram a grande comunidade da instituição.



Para as crianças, e à semelhança do que acontece em todos os natais da Associação Gerações, houve pinturas faciais e balões modelados e, para todos, muita música de todos os tempos que animou até à dança muitos dos participantes.



Na breve mensagem que dirigiu aos presentes, Mário Martins, presidente da direcção da Associação Gerações, fez questçao de agradecer a presença de todos os presentes, salientando que a associação famalicense se torna cada dia mais forte com o envolvimento da comunidade educativa nos seus projectos e iniciativas, conforme aconteceu nesta Festa de Natal.

Mário Martins convidou, ainda, todos a serem “pessoas que brilham, que alimentam as ilusões da infância e que iluminam os outros apenas com um sorriso”.



A grande qualidade dos serviços prestados pela associação foi referida com muita frequência, com muitos dos presentes a darem também como um bom exemplo este almoço de Natal que reuniu à mesma mesa pessoas de diferentes idades, formações e percursos de vida, num clima de grande harmonia e de convívio fraterno.



