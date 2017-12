Povo de Santa Lucrécia de Algeriz voltou a recriar a ‘Aldeia de Jesus’

A chuva foi o principal contratempo com que se confrontou a organização da sexta edição da ‘Aldeia de Jesus’, na freguesia de S. Lucrécia de Algeriz. O evento, que decorreu nos últimos três dias, teve menos visitantes em consequência do mau tempo, particularmente agressivo no dia de ontem.

Mesmo assim, os jovens dirigentes da associação ‘Lucré Crescendo’ mantêm viva a intenção de prosseguir com a realização deste presépio vivo, que apresentou também uma recriação de artes e ofícios tradicionais e uma pequena mostra de artesanato e gastronomia.



Rita Costa, presidente daquela associação cultural e recreativa, destacou a importância da ‘Aldeia de Jesus’ como factor de “mobilização” da freguesia à volta de evento que junta artesãos de vários pontos do país e instituições locais numa celebração natalícia que aproveita a disponibilidade de muitas pessoas no feriado de 8 de Dezembro.



A edição deste ano contou com a participação especial dos elementos da Associação de Festas de S. Catarina, que aproveitaram a gestão da tasquinha da ‘Aldeia de Jesus’ para a angariação de fundos necessários à reabilitação da capela em honra da santa que o povo de S. Lucrécia de Algeriz festeja no primeiro fim de semana de Setembro.

Mais de cem mil euros já foram gastos em trabalhos de beneficiação da capela e do espaço envolvente, mas o orçamento global ascende a 220 mil euros.



Garantidas comparticipações financeiras da Câmara Municipal e da União de Freguesias de S. Lucrécia de Algeriz e Navarra, a comissão de festas tem-se desdobrado em iniciativas de angariação de fundos para completar a requalificação da capela.

A Cerci Braga e o Grupo Coral Novos Rumos foram outras das instituições presentes na edição deste ano da ‘Aldeia de Jesus’.



A direcção da ‘Lucré Crescendo’ revela para o sucesso da ‘Aldeia de Jesus’ o trabalho voluntário de um conjunto alargado de pessoas envolvidas na montagem do presépio vivo. “Oferecem materiais, alegria e boa vontade”, destaca Rita Costa. No início de Dezembro de 2018, a ‘Aldeia de Jesus’ voltará a ser montada no recinto da desactivada escola do 1.º Ciclo do Ensino Básico de Santa Lucrécia de Algeriz.

Sem chuva, esperam os seus promotores.

