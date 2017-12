Empresas famalicenses lideram projectos nacionais

Vila Nova de Famalicão tem duas empresas como líderes dos consórcios dos projectos mobilizadores nacionais nas áreas de investigação e desenvolvimento (I&D) para os sectores e agro-alimentar e têxtil — anunciou o município famalicense.

A Riopele e a Primor têm em mãos 15,7 milhões de euros de investimento que traduzem o esforço ímpar para concretizar um elevado número de novas soluções de I&D que já começaram a ser desenvolvidas pelo ‘Texboost’e pelo ‘MobFood’, os projectos mobilizadores do têxtil e do agroalimentar.



Ambos foram aprovados no âmbito do Sistema de Incentivos à Investigação e Desenvolvimento do Compete 2020 e deverão estar concluídos até meados de 2020. Em todo o país estão em curso 12 projectos mobilizadores.

O ‘MobFood’, que representa um investimento elegível de 6,5 milhões, conta com a participação de 44 entidade s e nasce no seio do Portuguese Agrofood Cluster, tendo a liderança empresarial da Primor e a coordenação científica da Universidade do Minho. Os seus principais objectivos passam por tornar o sector mais transparente, seguro e eficiente na utilização dos recursos e, ao mesmo tempo, mais competitivo face aos mercados internacionais.



Já o ‘Texboost’ representa um investimento elegível de 9,2 milhões de euros e envolve 237 pessoas, 28 empresas, 15 entidades do sistema científico e tecnológico (entre as quais o Citeve, que está responsável pela gestão do projecto) e 430 mil horas de trabalho, prevendo criar 32 postos de trabalho. Há ainda a expectativa de aumentar em mais de 100 milhões de euros as exportações das empresas envolvidas. As 43 entidades do consórcio mobilizador estão a desenvolver 17 novas soluções de que resultarão 12 patentes e 16 teses de mestrado e doutoramento.

