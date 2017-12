Escola do Rock regressa a Paredes de Coura

Já falta pouco para ouvir os primeiros acordes na ‘Escola do Rock - Paredes de Coura’, que nesta 4.ª edição se desenrola entre 17 e 22 de Dezembro, em plenas férias lectivas de Natal.

Após os sucessos alcançados com as edições anteriores, que levou um grupo de cerca de 50 jovens a pisar palcos como os do Festival Vodafone Paredes de Coura, Serralves em Festa ou Casa da Música, a ‘Escola do Rock - Paredes de Coura’ vai continuar a acolher jovens músicos com idade superior a 13 anos, que queiram mostrar o que valem num programa intensivo de seis dias de formação, experimentação e partilha.



A ‘Escola do Rock - Paredes de Coura’ é uma iniciativa do Município, que em 2015 foi distinguido com o Prémio UM-Cidades instituído pela Universidade do Minho: “É um projecto que nasce com o objectivo de ocupar as férias dos jovens de forma lúdica, pedagógica e artística. Se queremos uma sociedade com futuro temos que investir nos jovens e nos seus anseios, mas de forma séria”, explica Vítor Paulo Pereira, presidente da Câmara de Paredes de Coura, acrescentando que “o currículo disciplinar escolar é essencial e tem muito peso na nossa sociedade. Mas a arte, a música, a dança ou outra qualquer forma cultural são manifestações importantíssimas nas formações dos nossos jovens e ferramentas fundamentais de formação, cidadania, até na preparação para aquilo que chamam de mercado de trabalho”.



Com a colaboração e dire cção artística do Space Ensemble para a definição do plano de formação, o objectivo da ‘Escola do Rock - Paredes de Coura’ passa por permitir a um conjunto de músicos provenientes de todo o país, desenvolver competências musicais e criativas, em especial na área da música rock.

O programa, como vem sendo hábito, vai envolver ensaios, formação, sessões de cinema, jam sessions, showcases, concertos, demonstrações de instrumentos e workshops.



A equipa de formadores continua a ser dirigida por Nuno Alves (direção artística) e conta com Samuel Coelho (guitarra/ violino), Jorge Queijo (bateria), Sérgio Bastos (piano/teclados), Miguel Ramos (baixo) e Maria Mónica (voz). Adicionalmente, para dirigir workshops e apresentar em concertos os seus projetos, estarão presentes o baterista Pedro Oliveira (músico de Dear Telephone, Peixe:avião), com o projecto a solo KRAKE, e o guitarrista Miguel Azevedo com o trio ‘O Bom, O Mau e o Vilão’. A base de trabalho será o espaço Caixa da Música, criado pelo Município de Paredes de Coura para acolher concertos e residências artísticas como esta. Adicionalmente, os concertos e workshops decorrerão em diversos espaços do concelho.



Para demonstrar a singularidade desta escola e o complemento que pode dar ao ensino tradicional, o plano curricular incluiu bandas como Led Zeppelin, The Beatles, Morphine, Pixies, PJ Harvey, Queens of the Stone Age, The Black Keys, Nirvana, AC/DC, Franz Ferdinand ou Arcade Fire.

