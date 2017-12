Músicos solidários com Bombeiros Voluntários de Braga

Dez artistas da região animaram ontem à tarde o centro comercial Nova Arcada com um concerto solidário que se associou à actual campanha ‘Juntos somos heróis’, de angariação de sócios para a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Braga.



A iniciativa de elementos que integraram a lista ‘Nós, Cidadãos!’, candidata à Câmara e Assembleia Municipal de Braga nas últimas eleições autárquicas, foi acolhida de braços abertos pela direcção dos Bombeiros Voluntários, apostada numa campanha de angariação de associados que, de acordo com o presidente da direcção, António Ferreira, ainda não produziu os resultados esperados.



Lançada em Setembro de 2016, a campanha permitiu a adesão de cerca de dois mil novos associados, considerando António Ferreira que 20 mil seria “um número razoável”, atendendo à dimensão do concelho e a realidade de outras corporações da região.

Com a acção de on tem, os Voluntários conseguiram 35 novos sócios.

Durante o concerto de ontem, os Bombeiros Voluntários de Braga montaram dois stands para esclarecer pessoas interessadas inscreverem-se como sócios.



“Recordamos que não há jóia de inscrição e que a quota mínima que os Bombeiros cobram é tão pouco como 12 euros por ano, o custo de um café por mês”, salientaram os promotores do concerto solidário.

Ao Correio do Minho, o presidente da direcção da Associação Humanitária registou a mobilização recente da sociedade bracarense em torno de várias iniciativas de angariação de fundos a favor da corporação.



Com uma “gestão corrente equilibrada”, os Bombeiros têm necessidade de investir em novos equipamentos. Depois da aquisição de várias viaturas de transporte de doentes, a prioridade é, agora, a compra de equipamentos individuais de combate a fogos florestais e urbanos, revela o presidente da direcção.

