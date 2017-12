Marselha é o adversário do SC Braga nos 16 avos de final da Liga Europa

autor Redacção num. de artigos 34985

O Marselha é o adversário dos Guerreiros do Minho na próxima eliminatória da Liga Europa e volta a entrar na rota de uma equipa portuguesa na presente edição da Liga Europa. Depois de ter defrontado o V. Guimarães na fase de grupos, o clube do sul de França vai agora medir forças com o SC Braga, nos 16 avos de final da competição.



O primeiro encontro realiza-se em Marselha, e o segundo no Estádio Municipal de Braga.



Os encontros dos 16 avos de final realizam-se a 15 e 22 de fevereiro de 2018.

Comente este artigo

Faça login ou registe-se gratuitamente para poder comentar este artigo.



comentários

Não existem comentários para este artigo.

Últimos artigos das categorias relacionadas