Epralima realizou Show Cooking “Delícias de Natal”

Enquadrado na programação de Natal que a Câmara Municipal e a ACIAB se encontram a realizar até ao próximo dia 8 de Janeiro, a Epralima, com o apoio da Câmara Municipal, realizou no Mercado Municipal uma acção de degustação de doces desta época natalícia.



Turmas de Técnico de Cozinha/Pastelaria e Técnico de Restaurante/Bar rea lizaram demonstrações de receitas de rabanadas preparadas com pão de sementes, mel e frutos secos, bolo de especiarias e chocolate quente.



Esta iniciativa contou com bastante adesão por parte das pessoas, que se deliciaram com os doces apresentados e mataram as saudades destas sobremesas consumidas essencialmente durante o Natal.

