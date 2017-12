Câmara de Barcelos promove Férias de Natal para crianças e jovens

A Galeria de Arte, a Casa da Juventude, o Museu de Olaria, a Biblioteca e o Pavilhão Municipal oferecem um conjunto de atividades de ocupação dos tempos livres para as crianças e jovens do concelho, de 18 a 29 de dezembro, no período de Férias de Natal.



Modelagem e pintura de peças em barro, decoração de pinhas, criação das figuras do presépio, oficina de contos e lendas, teatro, música, jogos didáticos, ténis, hóquei em patins, futebol, karaté, judo e xadrez são algumas das atividades que o Município de Barcelos organiza, no período de férias escolares de Natal, a partir do dia 18 de dezembro, nos diferentes espaços municipais.



Museu de Olaria



Os ateliês das Férias de Natal do Museu de Olaria decorrem entre 19 a 22 e 26 a 29 de dezembro de 2017, entre as 10h e as 12h. O programa de atividades conta com modelagem e pintura de peças em barro, decoração de miniaturas de Natal, pintura de azulejos, criação de presépios e jogos.

As inscrições devem ser feitas através do e-mail museuolaria@cm-barcelos.pt ou do telefone 253 824 741.



Casa da Juventude



A Casa da Juventude do Município de Barcelos promove diversas atividades, durante o período de Férias Escolares de Natal, através do Programa de Ocupação de Tempos Livres. O programa decorre de 18 a 29 de dezembro, das 10h às 12h00, para inscrições de grupos; e das 15h00 às 17h30, para inscrições individuais, com diversas atividades de expressão plástica alusivas à época.

As atividades são destinadas a crianças e jovens a partir de 6 anos, com inscrição é gratuita, mas obrigatória até ao 15 de dezembro, e deve ser efetuada através do e-mail casadajuventude@cm-barcelos.pt ou telefone 253 814 307.



Biblioteca Municipal de Barcelos



Tendo em vista ocupar os tempos livres das crianças e jovens durante o período de férias de Natal, a Biblioteca Municipal de Barcelos leva a efeito o programa “Férias Divertidas”. Além de poderem ler os muitos livros que se encontram à sua disposição na sala de leitura, de 18 de dezembro a 2 de janeiro , as crianças, dos 6 aos 10 anos, podem assistir a contos, oficinas, teatro, música e jogos. Os jovens dos 11 aos 14 anos, de 18 a 22 de dezembro, podem participar numa oficina de Imagens 3D e, de 26 de dezembro a 2 de janeiro, numa dramatização Presépio de Natal.



A participação é gratuita, mas sujeita a inscrição prévia, na semana e nas atividades em que se pretende participar. A inscrição poderá ser feita pessoalmente, na Biblioteca Municipal de Barcelos, através do telefone 253809641 ou email: bibliotecaanimacao@cm-barcelos.pt

Pavilhão Municipal



O pelouro do Desporto promove mais uma edição das Férias Desportivas Municipais de Natal de 18 a 29 de dezembro, das 9h30 às 12h.



As Férias Desportivas fundamentam-se em conceitos educacionais que auxiliam a desenvolver a organização pessoal, responsabilidade, integração social, independência, cooperação, ética, respeito e espírito desportivo.



As modalidades em que poderão participar são hóquei em patins, judo, karaté, futebol, xadrez e ténis.



As inscrições encontram-se abertas até ao dia 15 de dezembro e poderão ser efetuadas no Pavilhão Municipal de Barcelos entre as 14h30 e as 19h de segunda a sexta.

Galeria de Arte Municipal

A Galeria de Arte Municipal também se juntou à programação das férias de Natal, apresentando um conjunto de atividades apelativas à quadra natalícia.

Ateliês de diferentes tipos, com construções, desenhos e decoração: Lapónia; Uma tarde com artistas plásticos; Decoração especial da árvore de Natal; Uma cidade...uma história, entre outros.

As inscrições podem ser feitas presencialmente na Galeria de Arte Municipal, para o emailgaleriamunicipalarte@cm-barcelos.pt e por telefone 253 809 695.



