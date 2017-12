Amarenses contribuíram para abastecer 'Arca dos Sonhos'

Em época natalícia, os amarenses voltaram a responder positivamente à campanha de recolha alimentar promovida, este fim-de-semana, pelo Banco de Recursos da Divisão de Acção Social do Município de Amares, a “Arca dos Sonhos', dando o seu contributo solidário para ajudar a fazer face às emergências das famílias em situação mais desfavorecida do concelho.



A iniciativa teve lugar em duas superfícies comerciais do concelho e permitiu angariar uma série de alimentos (arroz, massa, cereais, leite, bolachas e diversos enlatados, entre outros) para, posteriormen te, serem distribuídos pelas famílias sinalizadas pelos técnicos da Rede Social do Município.



A Câmara Municipal de Amares agradece o generoso contributo de todos aqueles que se associaram a esta causa, a todos os voluntários e colaboradores que ajudaram na concretização desta recolha alimentar, bem como às superfícies comerciais pela cedência do espaço.



Note-se que, anualmente, a Arca dos Sonhos realiza duas recolhas de alimentos, uma no Natal e outra na Páscoa.



*** Nota elaborada pelo gabinete de comunicação da C. M. de Amares ***

