Aldeia de Agrela concebe presépio gigante com mais de 500 imagens

autor Redacção num. de artigos 34992

Os 393 habitantes da aldeia de Agrela, em Caminha, vão construir um mega presépio no adro da igreja com pelo menos meio milhar de peças para celebrar os 500 anos do cruzeiro paroquial, disse ontem o pároco local.



“O mega presépio será construído nos nove canteiros do adro da igreja, tendo por base 500 imagens, referentes aos 500 anos do cruzeiro paroquial. A estas imagens serão acrescentadas as que as pessoas de cada lugar quiserem colocar. As 500 peças significam o passado, as que forem acrescentadas simbolizarão o futuro”, explicou o pároco Paulo Emanuel Dias.

O padre explicou que o “desafio” de construir um presépio “comunitário” foi lançado à população de lugares de Agrela (Alvariça, Bouças, Cal, Colarinh a, Fiais, Guimbra, Santa Cruz e Viso), onde residem actualmente 393 pessoas.



Emanuel Dias disse tratar-se de “um trabalho de equipa” que “além de levar o Natal genuíno às famílias e lares, pretende promover a interacção entre as pessoas, unidas num objectivo comum, fazer da aldeia a cidade onde Deus quer habitar”.

O mega presépio será inaugurado no dia 24, às 8.30 horas, altura em que será celebrada a Eucaristia na Igreja Matriz de Argela. Após a missa serão benzidas as imagens do Menino Jesus que cada família colocará no presépio da sua casa nessa mesma noite. Além do presépio comunitário, as celebrações dos 500 anos do cruzeiro paroquial incluem um concerto de Natal, com Orfeão de Vila Praia de Âncora, no próximo sábado.

