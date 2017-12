Município de Arcos de Valdevez aprova medidas de apoio às famílias e jovens

Os jovens monçanenses terão isenção de IMT se pretenderem comprar casa. Esta é uma das medidas aprovadas pelo Município de Arcos de Valdevez para apoiar as famílias e jovens do concelho.



Entre o pacote de medidas aprovado está também uma redução no IMI familiar a aplicar ao prédio ou parte do prédio dos sujeitos passivos com dependentes a cargo, sendo que com um dependente a cargo a dedução será fixa em 20 euros; com dois em 40 euros e com três ou mais em 70 euros.



A redução de 50% na taxa de ligação de água e saneamento é outra das medidas aprovadas.

Entre as medidas de apoio às famílias e jovens está também o apoio económico para o pagamento de dívidas de rendas e água, o realojamento em habitação social e reabilitação de habitações para arrendamento jovem, tendo sido já recuperada uma habitação no centro histórico com possibilidade de alojar quatro agregados.



Actualmente a autarquia assegura também o transporte de pessoas com deficiência para frequência em resposta social.



No âmbito da Educação está já em marcha um reforço no apoio às refeições e transportes escolares; a atribuição gratuita de livros e fichas de trabalho aos alunos do ensino básico; a realiza- ção de Actividades de Enriqueciment o Curricular com oferta de material didáctico; o reforço da componente de apoio à família para o pré-escolar nomeadamente através do prolongamento do horário; a atribuição de bolsas de estudo aos alunos do Ensino Superior e a promoção da mobilidade e intercâmbio juvenil. Neste âmbito, a autarquia decidiu também renovar o protocolo com a Associação de Pais e Encarregados de Educação visando a redução de 30% na utilização da piscina municipal. A câmara também aderiu ao Cartão Jovem Municipal, dirigido aos jovens residentes no concelho, com idade entre os 12 e os 29 anos (inclusive) e concede várias vantagens ao nível da aquisição de bilhetes para espectáculos na Casa das Artes e outras situações.



Ao nível da população sénior, a autarquia monçanense está também a desenvolver um conjunto de acções, nomeadamente a promoção do exercício físico, através do projecto ‘Séniores + Activos”, caminhadas, passeios culturais, Olimpíadas Séniores, a promoção do convívio e lazer. Foi criada a Comissão de Apoio à População Idosa, a qual tem como principal missão a intervenção junto de idosos em situação de vulnerabilidade social; a melhoria dos cuidados prestados no domicílio, a eliminação de barreiras arquitectónicas nos espaços públicos e nos domicílios.

