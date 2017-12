Programa de Natal quer atrair mais pessoas ao concelho de Melgaço

É com uma mão cheia de actividades, dirigidas a todas as idades, que o município de Melgaço quer atrair nesta época festiva mais gente ao concelho. E são muitas as iniciativas a realizar, desde rafting com o Pai Natal a passeios de charrete, encontro de coros, exposições ecológicas, desfile de moda, teatro, Mercadinho de Natal, insufláveis, animação de rua, Casa do Pai Natal, concertos de Natal e de Ano Novo, a Queima do Ano Velho em Castro Laboreiro e ainda, pela primeira vez, a Festa de Passagem de Ano.



“Sabemos que Melgaço tem muitos encantos. Tem locais maravilhosos e uma gastronomia divinal. Os turistas q ue nos visitam são cada vez mais e saem de cá fascinados. Porque não colocar Melgaço nos roteiros natalícios? Queremos que nesta época também visitem Melgaço”, afima Manoel Baptista, presidente da Câmara Municipal de Melgaço, chamando ainda a atenção para as compras natalícias no comércio tradicional: “nesta época queremos também envolver toda a comunidade, incentivando-a a fazer as compras de Natal no comércio local. E o Mercadinho de Natal é também uma boa opção”, continua.



promovido pela Associação Empresarial Minho Fronteiriço, na Praça da República, o mercadinho decorre nos dias 15, 16, 22 e 23.

