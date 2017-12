Crianças brilharam em Festa de Natal

As crianças voltaram a ser protagonistas na Festa de Natal de Este São Pedro organizada pela Associação Juvenil Caminhos, que contou uma vez mais com o apoio da Junta de Freguesia de Este (São Pedro e São Mamede). O salão da autarquia local, em São Pedro, encheu para receber calorosamente as actuações das crianças.



A magia do Natal voltou a contagiar Este São Pedro através de uma Festa de Natal que envolveu as crianças do jardim-de-infância da freguesia, da Casa do Povo de Este, do grupo ABC Dança e do grupo de Karaté. A completar o conjunto de espectáculos, marcaram presença os elementos da Associação de Reformados e Pensionistas de Este S. Pedro e os habituais palhaços.



Pedro Vieira, presidente da Associação Juvenil Caminhos, explica que a Festa de Natal tem vindo a crescer todos os anos.



“A organização deste evento traz cada vez mais desafios. As coisas vão crescendo, vão evoluindo. Tem corrido bem e este ano haverá muita animação, muita cor, muita alegria, espírito natalício e solidariedade”, disse.



Manuel Carvalho, presidente da Junta de Freguesia de Este, destacou o facto de a população ter aderido em grande número, apesar do mau tempo.

Esta festa é uma iniciativa organizada pela Associação Juvenil Caminhos.

