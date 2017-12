‘Era uma vez uma cidade’ cuja história se conta no alto da Torre

Quem circulou, ao final da tarde de ontem, pela cidade, na zona da Torre de Menagem, foi surpreendido pelas vozes da ‘Ópera de Bolso’ que marcaram a inauguração da exposição ‘Era uma vez uma cidade’ - Núcleo Interpretativo da História de Braga.



E se foram muitos os que, atraídos pela música, foram ter à Torre de Menagem, são ainda mais os motivos para lá entrar, tantos quantos os principais factos da história urbana de Braga que é ‘contada’ pela mão do ilustrador bracarense César Figueiredo, onde cabem a ilustração histórico-arqueológica, o desenho, a infografia 3D, maquetas e espólio arqueológico.



A exposição abre hoje ao público, mas ontem os convidados já puderam vislumbrar o resultado de cerca de três anos de trabalho, que congregou esforços dos pelouros da Cultura e do Património do município de Braga, de vários museus do concelho e o trabalho de décadas na investigação da história de Braga, não só da Unidade de Arqueologia da Universidade do Minho, mas também de outros investigadores.



O projecto enquadra-se na estratégia municipal de promover e divulgar o património, a cultura e a história de Braga e dá “nova vida” à Torre de Menagem, explicou ontem a vereadora da Cultura, Lídia Brás Dias.

A vereadora, que tem também o pelouro da Educação, revelou que a exposição ‘Era uma vez uma cidade’ é para todos, mas dirige-se, em especial, para o público escolar: “É a nossa forma de apelar ao gosto dos mais jovens pela história” afirmou Lídia Dias, que admite que a Torre de Menagem não é o melhor espaço do ponto de vista da mobilidade, mas para colmatar esta lacuna será instalado um quiosque digital, no exterior, que permitirá aceder ao conteúdo da exposição.

Para o vereador do Património, Miguel Bandeira, esta exposição “marca um caminho” porque não havia, até hoje, uma síntese dos grandes momentos da evolução da cidade de Braga.

Miguel Bandeira destacou, ainda, a associação muito feliz, entre o conhecimento histórico e a ilustração.



César Figueiredo, ilustrador bracarense, explicou que a exposição vai além do desenhar, “há uma parte de investigação” e, no seu caso, é o concretizar de um sonho de criança, o de ver ilustrada a história da sua cidade.



O presidente da Câmara de Braga, Ricardo Rio, admite que há muito havia a ambição de “ter algo que pudesse potenciar o encontro de bracarenses de todas as idades e de todas as condições”, além dos próprios turistas que demandam a cidade.

Ricardo Rio fala de “um objectivo bem conseguido que não se substitui a um projecto mais estruturado de museu da cidade com uma vertente tecnológica e digital”.

