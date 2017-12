‘POP UP Store’ dá novo espaço ao comércio no coração da cidade

A Associação Comercial de Braga (ACB) e a Câmara Municipal de Braga unem esforços em mais um projecto de dinamização do comércio local, através da POP UP Store Taste Braga, instalada no Largo Barão de S. Martinho.



Até meados de Janeiro, cinco empresas vão poder levar os seus produtos até ao coração da cidade, já que a POP UP Store Taste Braga está instalada em pleno Largo Barão de S. Martinho.

O presidente da ACB, Domingos Macedo Barbosa, destaca a “cooperação” que a ACB e o município de Braga “têm vindo a aprofundar” e que dá novas oportunidades ao comércio local e que são, também, “uma forma de promover Braga”.



Para Macedo Barbosa, é importante as empresas poderem vir ao centro da cidade - cujo acesso não é fácil devido aos custos - e mostrar o que de melhor fazem.

Cada empresa ocupa a ‘POP UP Store’ durante oito dias, sendo mais uma oportunidade de negócio nesta quadra natalícia.

Foram seleccionadas cinco empresas, todas ligadas à gastronomia, já que a parceria se enquadra no projecto ‘Taste Braga’ que também junta o município e a ACB.



Catarina Costeira, do Mercado Bacalhoeiro, é a empresa que nes te momento ocupa a POP UP Store e confirma que “o espaço é fantástico” e que é uma boa oportunidade para trazer uma selecção de produtos.

O director-geral da ACB, Rui Marques, fala de “uma acção de promoção fora da caixa” que pretende “surpreender as pessoas”.



O alvo são não só os bracarenses, mas também os visitantes, lembra o responsável da ACB, apontando que a estimativa é que passem dois milhões de pessoas pelo centro da cidade nas semanas que antecedem o Natal.

Rui Marques lembra que “Braga tem agentes económicos com excelentes produtos ligados à gastronomia”.



O vereador do Turismo do município de Braga, Altino Bessa, explica que o município pretende continuar a ser “um agente facilitador” da actividade comercial e entende que “trazer o que está mais distante para o centro da cidade” é uma forma de o valorizar, dentro do conceito de Braga Capital do Comércio.

Altino Bessa aponta a ACB como “um parceiro estratégico e essencial da estratégia do município, quer do ponto de vista da valorização da actividade comercial, quer da atractividade turística”, onde se inclui o projecto ‘Taste Braga’.

