Manuela Martins toma posse como vice-reitora da UMinho

autor Redacção num. de artigos 35000

Maria Manuela dos Reis Martins nasceu em Silves, distrito de Faro. Licenciou-se em História pela Universidade de Lisboa e doutorou-se em Pré-História e História Antiga pela UMinho. Nesta academia dirigiu quatro centros de investigação (CCHS, NARQ, CITCEM, Lab2PT), coordenou desde 1988 a Unidade de Arqueologia e foi membro do Conselho Cultural da Universidade.



Lecionou em universidades europeias e brasileiras, recebeu várias bolsas e integrou júris de projetos, cursos e prémios da Fundação para a Ciência e Tecnologia, do Consel ho de Reitores, da Fundação Gulbenkian, da Direção-Geral do Património Cultural e da Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior. Prestou serviços no âmbito do estudo, valorização e comunicação do património e foi diretora científica para o Salvamento de Bracara Augusta, liderando uma centena de intervenções arqueológicas. O seu currículo inclui cerca de 200 publicações científicas e de 100 conferências proferidas, a organização de 40 eventos internacionais e a coordenação de 15 projetos cofinanciados, 10 deles de âmbito internacional.

Comente este artigo

Faça login ou registe-se gratuitamente para poder comentar este artigo.



comentários

Não existem comentários para este artigo.

Últimos artigos das categorias relacionadas