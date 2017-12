Benjamim Pereira reformula serviços municipais em Esposende

O Município de Esposende terá uma nova estrutura orgânica, dando cumprimento ao que tinha sido anunciado por Benjamim Pereira, aquando da tomada de posse para o mandato 2017/2021.



A proposta de alteração interna dos serviços municipais foi, recentemente, aprovada pelo executivo municipal, e será submetida à Assembleia Municipal, no próximo dia 18 de dezembro.



A nova estrutura prevê um Departamento, nove Divisões, uma Equipa de Projecto e duas Unidades. Assim, o organigrama do Município será composto por Departamento de Controlo e Gestão Geral, Divisão de Contabilidade e Finanças, Divisão de Administração Geral, Divisão de Projectos e Obras Municipais, Divisão de Conservação e Valorização do Património, Divisão Operacional de Serviços de Apoio, Divisão de Educação, Cultura, Juventude e Desporto, Divisão de Coesão Social, Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística, Divisão de Desenvo lvimento Económico e Empreendedorismo, Equipa de Projecto de Revisão e Aplicação de Medidas de Tutela Urbanística, Unidade de Sistemas de Informação e Unidade de Auditoria e Qualidade Global.



A reorganização dos serviços assenta numa lógica de melhoria da prestação de serviços, perspectivando uma maior eficácia e eficiência, refere o Presidente da Câmara Municipal. “Queremos ser os melhores, para bem de todos os nossos munícipes e de todos aqueles que nos procuram”, afirma, notando que os colaboradores têm, a este nível, um papel determinante.



Benjamim Pereira sublinha que face aos desafios e dinâmicas que se perspectivam, há necessidade de proceder a alguns ajustes e implementar diferentes medidas de gestão, adequando a estrutura municipal ao projecto político sufragado a 1 de Outubro.



