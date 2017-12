Câmara de Guimarães equipa Agrupamentos Escolares com diverso equipamento informático

autor Redacção num. de artigos 35000

Os Agrupamentos Escolares existentes no concelho de Guimarães, no âmbito do compromisso educativo de financiamento municipal, vão ser equipados com diverso equipamento informático cujo investimento ascende a 321.082,60€ + IVA. Está prevista a distribuição, além do respetivo software de suporte, de 156 computadores portáteis, 64 computadores de secretária, 14 mesas interativas e 532 tablets que serão incorporados em 45 malas de transporte e carregamento das baterias, o que permitirá a sua rotatividade entre diferentes estabelecimentos de ensino.



O objetivo é dotar as escolas de equipamentos informáticos que contri buam para o aumento do sucesso educativo e que sejam decisivos no desenvolvimento de projetos educativos digitais, nomeadamente através das plataformas de programas que estejam inscritos no Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar.



O Presidente do Município de Guimarães, Domingos Bragança, procederá a uma entrega simbólica das ferramentas educativas na próxima quinta-feira, 14 de dezembro, em dois estabelecimentos de ensino. Na EB 2,3 de Briteiros, às 11h30, e na EB1 de Vermis, Agrupamento Virgínia Moura, às 16h00.



*** Nota elaborada pelo gabinete de comunicação da C. M. de Guimarães ***

