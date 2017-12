Frota automóvel do Município de Monção renovada com três veículos eléctricos

autor Redacção num. de artigos 35008

A aquisição destas viaturas, fruto de uma candidatura ao Fundo Ambiental, gerido pela Agência Portuguesa do Ambiente, implicou um investimento de 93.057,27 € com uma comparticipação de 23.264,32 €. Acrescente-se os dois postos de carregamento no valor de 3.200,36 €, financiados com 1.600.18 €.



Revelando-se uma aposta na preservação ambiental e na rentabilização económica, as novas viaturas, marca Nissan e-NV200, tem como finalidade apoiar os serviços ambientais da autarquia, destinando-se à limpeza urbana, manutenção de jardins e transporte de mercadorias e pessoal.

Com esta ca ndidatura pretendeu-se privilegiar a substituição de frotas mais antigas e/ou com maiores consumos de combustível, promovendo-se, desta forma, a redução dos consumos e das emissões poluentes e, por acréscimo, a diminuição dos custos directos e indirectos na sua utilização.



Os novos veículos eléctricos já estão ao serviço, substituindo três viaturas com 29 anos de actividade que vão agora para abate. Na tarde de quinta-feira, vários funcionários da autarquia tiveram a oportunidade de se familiarizarem com as novas viaturas.



*** Nota elaborada pelo gabinete de comunicação da C. M. de Monção ***

Comente este artigo

Faça login ou registe-se gratuitamente para poder comentar este artigo.



comentários

Não existem comentários para este artigo.

Últimos artigos das categorias relacionadas