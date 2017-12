Feirão de Natal no Mercado Municipal de Viana do Castelo

O Mercado Municipal de Viana do Castelo recebe mais um Feirão Mensal, desta vez dedicado à época natalícia. Será já no próximo dia 16 de dezembro, a partir das 10 horas, que o mercado municipal irá acolher um Team Market, um showcooking, música e muita diversão para os mais novos.



O showcooking “Prendas de Natal” vai ser orientado pela empresa Jenny e Carmie, partners in cooking que trazem receitas saudáveis e alternativas às tradicionais desta época. Com este workshop vão proporcionar um contacto directo com a alimentação vegetariana através da elaboração e degustação de receitas saudáveis que ajudam a desintoxicar o organismo e a dar energia e vitalidade para o dia-a-dia. Maioritariamente cruas e muito simples, as receitas serão preparadas de forma criativa e com alimentos nutritivos e preferencialmente biológicos: legumes, frutas, grãos, germinados, sementes e frutos secos.



Está ainda prevista mais uma edição do Team Market, na qual associações, turmas escolares e diversos grupos trarão uma enorme variedade de artigos, que poderão ser uma excelente oportunidade para quem procura presentes originais, a preços acessíveis, para o Natal. Desde livros, brinquedos, artesanato, bijuteria, a enfeites de Natal, vai haver de tudo um pouco, entre as já doçarias habituais nestes feirões.



A animação vai contar com a equipa dos Cavaleiros de Mar que irá deliciar os mais novos com um programa cheio de aventura, onde não vai faltar insufláveis, pinturas faciais, tiro ao alvo e muito mais. Para terminar em pompa e circunstância o Mercado Municipal vai dançar na companhia do grupo Dança e Cia que vai presentear todos os visitantes com um momento de muita alegria e cor e deixar no ar a magia do natal.



*** Nota elaborada pelo gabinete de comunicação da C. M. de Viana do Castelo ***

