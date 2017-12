Centro Histórico de Guimarães celebra 16 anos como Património Cultural da Humanidade

autor Redacção num. de artigos 35008

A Câmara Municipal de Guimarães vai comemorar esta quarta-feira, dia 13 de dezembro, o 16º aniversário da elevação do Centro Histórico a Património Cultural da Humanidade. Da iniciativa deste ano, consta uma caça ao tesouro que envolverá uma centena de alunos de escolas básicas do concelho de Guimarães. A preservação do Património começa a trabalhar-se nas primeiras idades, e este é um programa que tem esta preocupação como pano de fundo, na abertura à comunidade escolar.



O compromisso quanto ao alargamento da zona classificada de Couros fica assinalado com uma visita guiada à Zona de Couros, já inscrita na lista indicativa de Portugal da Comissão Nacional da UNESCO. A visita tem início às 15h30. Uma hora depois, às 16h30, no Largo da Oliveira, o Presidente da Câmara Municipal de Guimarães, Domingos Bragança, fará uma alocução a propósito das comemorações, seguindo-se um espetáculo de teatro e música apresentado pelos OSMUSIKÉ, intitul ado “Guimarães - Sítio de Memórias”.

Às 16h30, no Largo da Oliveira, o Presidente da Câmara Municipal de Guimarães, Domingos Bragança, fará uma alocução a propósito das comemorações, seguindo-se um espetáculo de teatro/música apresentado pelos OSMUSIKÉ, intitulado “Guimarães - Sítio de Memórias”.



Ao final do dia, às 18 horas, são inauguradas as “Paragens onde o tempo habita”, com um conjunto de ilustrações de alunos do ESAD espalhadas pelos habituais pontos de recolha dos transportes urbanos, numa aproximação da arte a toda a população. Às 18h30, na Casa da Memória, é apresentado o nº 11 da revista “Veduta”, cujo tema central é o Património. As comemorações encerram com a Corrida Pelo Património, com parceria de Guimarães Corre Corre. A saída do evento desportivo é às 21h00, do Largo da Oliveira.



*** Nota elaborada pelo gabinete de comunicação da C. M. de Guimarães ***

Comente este artigo

Faça login ou registe-se gratuitamente para poder comentar este artigo.



comentários

Não existem comentários para este artigo.

Últimos artigos das categorias relacionadas