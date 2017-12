Cinco ideias aprovadas para Orçamento Participativo em Vila Nova de Cerveira

Já são conhecidas as propostas submetidas no âmbito da edição 2017 do Orçamento Participativo de Vila Nova de Cerveira. No total, foram apresentadas cinco ideias de projeto que, após análise da comissão técnica, receberam parecer favorável para serem colocadas a votação. Durante um mês, naturais, residentes, trabalhadores e estudantes do concelho de Vila Nova de Cerveira são chamados a decidir qual ou quais o(s) projeto(s) que gostariam de ver concretizado(s).



Com um orçamento de 90 mil euros, a Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira lançou a 3ª edição do Orçamento Participativo, desafiando a população a apresentar ideias de projeto para quatro áreas de intervenção: Área Social; Espaços Verdes; Equipamentos Culturais e Lúdicos; Turismo, Comércio e Promoção Económica.



Concluído o período de submissão de propostas, contabilizam-se oito ideias de projeto diferenciadas, a saber:

“Associações em Movimento”: Aquisição de uma viatura ligeira de passageiros (9L) que, através de celebração de protocolo, será colocada à disposição de outras entidades das freguesias em causa;

Circuito Autocross Vila Nova de Cerveira: Criação de instalação desportiva devidamente legalizada conforme entidade reguladora (FPAK) para circuito de Autocross;

Construção de um parque lúdico para beneficiação e contacto entre a população e a Associação Patas e Patas.

“Grande Rota do Cervo”: Construção de nove pequenas rotas circulares que, interligadas, fazem uma grande rota pelas freguesias interiores e montanhosas do concelho.

“Parque Infantil para Todos”: Disponibilizar às crianças que frequentam o Parque de Lazer do Castelinho um espaço divertido e adequado a diferentes idades.



Apresentadas as propostas, o período de votação decorre entre 13 de dezembro e 13 de janeiro, através da plataforma eletrónica em op.cm-vncerveira.pt Para votar é necessário efetuar registo com o preenchimento dos campos obrigatórios.

O processo é aberto à participação de pessoas com idade igual ou superior a 15 anos, naturais, residentes, trabalhadores ou estudantes no Concelho. Este ano, e com alteração do regulamento, cada participante tem direito a apenas um voto.



