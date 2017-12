“Um momento incontornável deste período natalício”

A magia do circo está de volta a Braga e continua a maravilhar os mais pequenos e os graúdos também. São sete mil as crianças bracarenses que por estes dias ‘viajam’ com as suas escolas até ao fantástico mundo das artes circenses, onde o palhaço ‘Paganini’ é sempre um dos artistas mais idolatrados.

Mais uma vez, o presidente da Câmara Municipal de Braga, Ricardo Rio, marcou presença no evento, desejando um feliz Natal a todas as crianças, estendendo essas felicitações a todas as famílias bracarenses.

“Há 16 anos que o circo visita a nossa cidade e é, sem dúvida, um momento incontornável deste período natalício para as crianças bracarenses, já que por aqui passarão sete mil crianças - ou seja é uma parte substancial do nosso público escolar que vai passar por este espectáculo que está já no seu imaginário”, apontou o autarca bracarense, garantindo que “enquanto a Câmara Municipal de Braga tiver essa oportunidade e contar com a colaboração preciosa do Pingo Doce, que nos apoia nesta iniciativa, este será um espectáculo para que vai continuar a ser disponibilizado todos os anos, possibilitando às nossas crianças e sta vinda ao circo”.

Nos cumprimentos endereçados às crianças e às famílias bracarenses, o presidente da câmara bracarense destacou também o trabalho que professores, educadores e auxiliares de educação dos vários estabelecimentos de ensino do concelho dão em termos logístico para que as suas crianças possam assistir a este espectáculo, “mas é também um reconhecimento público pelo seu trabalho nas escolas”, considerando-o “crucial” para o sucesso dos alunos.

O edil Ricardo Rio confessou também que anualmente faz a sua passagem pelo circo, tendo inclusivamente já assistido ao espectáculo deste ano com a iniciativa do Fundo Social da Câmara.

A circense Benilde Cardinali, que já passou a sua arte para o filho Mário Freitas, agora com o ‘Ruben Circus’, confessa que “é sempre um prazer imenso regressar a Braga com as parcerias do Município de Braga e do Pingo Doce. “É maravilhoso podermos ter sempre a casa cheia com as crianças que vêm com as suas escolas e que voltam de novo com as suas famílias enquanto cá estamos. Há 16 anos que é assim e o público bracarense aprecia muito este espectáculo”.

