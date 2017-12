Presidente da Câmara de Viana do Castelo recebeu 81 alunos de Erasmus do IPVC

O Presidente da Câmara Municipal recebeu cerca de alunos de Erasmus que ingressaram no Instituto Politécnico de Viana do Castelo. Na sessão, o Presidente da Câmara, José Maria Costa, deu as boas vindas aos estudantes, desejando felicidades nos estudos e desafiando-os a conhecerem Viana do Castelo.



A sessão trouxe ao Salão Nobre da Câmara Municipal os alunos que ingressaram no Instituto Politécnico de Viana do Castelo este ano letivo. Ao todo, são 81 estudantes em mobilidade, designadamente 75 Erasmus+, vindos de países como Itália, Polónia, Lituânia, Espanha, República Checa, Alemanha, Turquia e Áustria; 2 Erasmus ICM, vindos da Bósnia e Herzegovina, 3 estudantes do Brasil (Universidade Tecnológica Federal do Paraná - UTFPR e Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)) e 1 estudante em Livre Mobilidade, vinda da Universidade de Pale rmo, Itália.



No seu discurso, José Maria Costa deu pela primeira vez as boas vindas aos alunos e desafiou-os a observarem as potencialidades turísticas, sociais e económicas do concelho e darem a conhece-las nos seus países.



O regime Erasmus é um programa de apoio inter-universitário de mobilidade de estudantes e docentes do Ensino Superior que permitir a alunos estudar noutro país pelo período de tempo entre três a doze meses. O objectivo do Programa é encorajar e apoio a mobilidade académica e deve o seu nome ao filósofo holandês Erasmus de Roterdam, que viveu e trabalhou em vários locais da Europa para expandir o seu conhecimento e cuja sigla significa também European Region Action Scheme for the Mobility of University Students.



