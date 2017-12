Crianças encantadas com magia do circo

Antes de entrar para a tenda gigante, a gritaria é geral, dado o entusiasmo do público infantil, ávido de assistir a um bom espectáculo circense. Alguns já vieram nos últimos anos consecutivamente, outros já vieram ou esperam voltar a vir de novo com os pais e familiares. Para as crianças bracarenses, que vêm ao circo com os seus colegas de escola, este é um momento de alegria maior.

“Os palhaços são os meus favoritos sempre que venho ao circo, porque eles fazem-me rir muito”, confessou o Tiago Duarte, de cinco anos, à reportagem do jornal ‘Correio do Minho’, que veio com os colegas do Jardim de Infância de Frossos, enquanto aguardava pela entrada no ‘Ruben Circus’ - uma iniciativa cultural que aquece esta época natalícia e alimenta os sonhos dos mais novos, com apoio da Câmara Municipal de Braga e da loja Pingo Doce.

A colega Leonor disse que a sua parte preferida num espectáculo circense é “aquela em que entram os trapezistas e fazem aquelas voltas em cima das cordas sem caírem, nem sei como é que conseguem e acho muito fixe!”.

O JI de Frossos tem, aliás, como uma das suas actividades as artes circenses. “Na nossa escola temos este projecto, nascido precisamente através do programa europeu ‘Comenius’ há cerca de oito anos e que se tem mantido na escola dado o interesse que as crianças têm pela aprendizagem das artes circenses”, indicaram as educadoras Maria Xavier e Maria Humberta Maciel.

Como esta é já a 16.ª edição do circo em Braga pela ‘mão’ de Benilde Cardinali e agora do seu filho Mário Freitas com o ‘Ruben Freitas’, que conta já com o seu próprio filho também num dos novos números apresentados com piranhas, há muitas novidades que entram no espectáculo circense preparado para este ano e que tem verdadeiramente ‘deliciado’ a pequenada.

“Tentamos apresentar sempre números novos e neste espectáculo que apresentamos em Braga até ao próximo dia 1 de Janeiro, com duas sessões diárias e três à sexta, sábado e domingo, temos como grandes novidades um ‘transformer’ - que as crianças adoram, a mulher-laser e, claro, o já muito conhecido palhaço ‘Paganini’ - adoptado como a personagem preferida da pequenada bracarense.

O professor António Esteves, da EB1 de Escudeiros, tentava pôr os seus alunos o mais alinhados possível, embora com o clima de excitação que se estava a sentir, essa fosse uma tarefa difícil de gerir, mas “por bons motivos”.

“Na minha opinião é muito importante podermos dar aos nossos alunos estas vivências, possibilitando este contacto com o circo e esta é uma iniciativa louvável, já que para muitos esta é a única oportunidade que têm de assistir a um espectáculo circense”, indicou o professor.

Para a aluna da EB1 de Escudeiros, Beatriz Sousa Lopes, de nove anos, “é um momento divertido e dá-nos novas ideias para os nossos textos que escrevemos na escola”, contou. Já para o colega Rodrigo Pinto, “o que mais gosto no circo é a magia - acho espectacular como fazem aparecer e desaparecer as coisas”, atirou.

