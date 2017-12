Festas de Natal animam crianças

autor Redacção num. de artigos 35008

As crianças da União de Freguesias de Guisande e Oliveira (São Pedro) já viveram o espírito de Natal durante este fim-de-semana. No sábado, em Oliveira (São Pedro), decorreu a primeira festa organizada pela catequese da paróquia de Oliveira, que contou com o apoio da autarquia local. No domingo, foi a vez das crianças de Guisande se divertirem com uma festa organizada pela Junta de Freguesia.

O salão da Junta, em Oliveira (São Pedro), encheu para a tão aguardada Festa de Natal. As crianças apresentaram espectáculos feitos de música, teatro e dança, enquadrando sempre uma mensagem natalícia. Ainda antes da entrega dos presentes, miúdos e graúdos ficaram surpreendidos e maravilhados com um espectáculo de magia e de palhaços.

No dia seguinte, em Guisande, nem o mau tempo impediu que o auditório da sede da Junta de Freguesia enchesse para uma grande tarde de magia e palhaços. Um dos momentos altos e mais aguardado foi a apresentação do ‘Telerural’ realizado com “notícias” da União de Freguesias.

Em ambas as festas, a autarquia local entregou um presente a todas as crianças inscritas.

Augusto Carvalho, presidente da Junta da União de Freguesias de Guisande e Oliveira (São Pedro), sublinhou a importância destas duas festas para toda a comunidade.

“As Festas de Natal de Guisande e Oliveira (São Pedro) são o momento alto do Natal na nossa União de Freguesias. A junta continuará por isso de portas bem abertas para estas actividades e continuará a apostar na organização de iniciativas que, de algum modo, possam trazer alegria e bem-estar à população”, refere o presidente da junta.

Comente este artigo

Faça login ou registe-se gratuitamente para poder comentar este artigo.



comentários

Não existem comentários para este artigo.

Últimos artigos das categorias relacionadas