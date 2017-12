Esposende: Loja Social ganha novas instalações em 2018

autor Redacção num. de artigos 35008

Em dia do 6.º aniversário, o presidente da Câmara Municipal de Esposende, Benjamim Pereira, anunciou que a Loja Social terá novas instalações no próximo ano, dotando-a de melhores condições e possibilitando o desenvolvimento de novos projectos e diferentes dinâmicas. Assumindo a área social como primordial, Benjamim Pereira considerou que é “obrigação” da autarquia atender às situações de carência e minimizar as assimetrias sociais, apontando a Loja Social como a materialização dessa aposta.

Organizou, desde modo, um Open Day Social, abrindo as portas da Loja Social e proporcionando a participação nas suas actividades. Foi, de resto, em clima festivo que se cantaram os parabéns à Loja Social, um momento que contou ainda com a participação da vereadora da Coesão Social, Alexandra Roeger, e restante executivo.

Benjamim Pereira destacou a abrangência deste projecto e aproveitou a oportunidade para agradecer a todos quantos têm colaborado com a Loja Social, garantindo a sua continuidade e possibilitando a sua evolução. Expressou palavras de agradecimento a todos e um reconhecimento especial a todos os voluntários que asseguram, de forma desinteressada, o funcionamento da Loj a Social e deixou o repto a que mais voluntários se juntem a esta causa.

Desde a sua abertura, no dia 11 de Dezembro de 2011, e até ao terceiro trimestre deste ano, a Loja Social já registou 950.142 bens doados, 8.002 doações, 476.559 bens atribuídos, 7.922 trocas,17.008,5 horas de voluntariado e 398.515 quilos de reciclagem, números que refletem a assinalável dinâmica deste projecto, que contabiliza já o apoio a 619 famílias e a 42 entidades, como consta da plataforma informática de suporte à gestão.

A sua intervenção tem sido distinguida, destacando-se, em 2014, o reconhecimento como Iniciativa de Alto Potencial em Inovação e Empreendedorismo Social pelo MIES - Mapa de Inovação e Empreendedorismo Social, passando a dispor de um reconhecimento nacional e internacional. Em 2015 é distinguida na categoria de inovação e sustentabilidade, na 4.ª edição do prémio cooperação e solidariedade António Sérgio. Trata-se do reconhecimento público do esforço e do trabalho desenvolvido como uma boa prática e com impacto significativo no território, na economia e na sociedade.

A sua intervenção tem-se operacionalizado segundo eixos estratégicos, consolidando o seu papel no seio da comunidade.

Comente este artigo

Faça login ou registe-se gratuitamente para poder comentar este artigo.



comentários

Não existem comentários para este artigo.

Últimos artigos das categorias relacionadas