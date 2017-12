Férias de crianças e jovens mais divertidas

Graças aos programas de ocupação de tempos livres, promovidos pela Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, os mais novos ficam bem entregues, a aprender e a divertir-se em segurança durante o período de férias. “Umas férias bem aproveitadas deixam um sabor diferente em quem as vive e prepara-nos melhor para os períodos de trabalho subsequentes. É a pensar nesse ganho que a câmara procura ajudar as famílias famalicenses a proporcionarem aos seus filhos umas férias escolares de Natal divertidas, enriquecedoras e retemperadoras”, refere a propósito o presidente da autarquia, Paulo Cunha.

A partir da próxima segunda-feira, 18 de Dezembro, cerca de 500 crianças do 1.º ciclo vão participar nas diversas actividades programadas no âmbito das ‘Férias Desportivas e Recreativas do Natal’. A iniciativa, promovida anualmente através do pelouro do Desporto, decorre até dia 22, sexta-feira, em vários espaços do concelho. As actividades físicas e despor tivas predominam no programa da iniciativa que, entre outros momentos, levará ainda os mais pequenos ao circo, na tarde do dia 19, e a Matosinhos, no dia 21, para assistirem ao musical ‘Alice e o País das Maravilhas no Gelo’.

Para Paulo Cunha esta é uma iniciativa que a autarquia organiza há vários anos “para ajudar à ocupação sadia dos tempos livres das crianças e para dar sentido ao título que orgulhosamente ostentamos de um município amigo das famílias. Porque o importante são as pessoas”.

A Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão pensou ainda nos jovens entre os 12 e os 16 anos e vai promover, através do pelouro da Juventude, mais um campo de férias ‘Aventura no Natal’.

Com mais de uma dezena de jovens inscritos, a iniciativa arranca também na próxima segunda-feira, dia 18, e durante cinco dias irá contar com um vasto programa de actividades inspirado na série de histórias ‘As Aventuras de Tintim’.

