Guimarães: Mais 300 mil euros para equipamento informático

autor Redacção num. de artigos 35010

A Câmara Municipal de Guimarães vai investir 300 mil euros em equipamento informático para agrupamentos escolares do concelho para “contribuir para o aumento do sucesso educativo”.

Os agrupamentos escolares existentes no concelho de Guimarães, “no âmbito do compromisso educativo de financiamento municipal, vão ser equipados com diverso equipamento informático cujo investimento ascende a 321.082,60 euros + IVA”, adianta o comunicado enviado pela Câmara Municipal de Guimarães.

O mesmo documento adianta ainda que “está prevista a distribuição, além do respectivo software de suporte, de 156 computadores portáteis, 64 computadores de secretária, 14 mesas interactivas e 532 tablets que serão incorporados em 45 malas de transporte e carreg amento das baterias, o que permitirá a sua rotatividade entre diferentes estabelecimentos de ensino”.

O objectivo deste investimento “é dotar as escolas de equipamentos informáticos que contribuam para o aumento do sucesso educativo e que sejam decisivos no desenvolvimento de projectos educativos digitais, nomeadamente através das plataformas de programas que estejam inscritos no Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar”, acrescenta a nota.

O presidente do Município de Guimarães, Domingos Bragança, procederá a uma entrega simbólica das ferramentas educativas, amanhã, em dois estabelecimentos de ensino. As cerimónias estão marcadas na EB 2,3 de Briteiros, às 11.30 horas, e na EB1 de Vermis, Agrupamento Virgínia Moura, às 16 horas.

Comente este artigo

Faça login ou registe-se gratuitamente para poder comentar este artigo.



comentários

Não existem comentários para este artigo.

Últimos artigos das categorias relacionadas