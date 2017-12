Bolo-rei com 40 metros montado em largo de Viana

Um bolo-rei gigante, com a forma original e com 40 metros de diâmetro, vai ser montado pela primeira vez, no sábado, num largo de Viana do Castelo, por 16 pastelarias da cidade, disse ontem fonte da organização.

Contactada ontem pela agência Lusa, a fonte da Associação Empresarial de Viana do Castelo (AEVC) que, partilha com Câmara local a organização da iniciativa, adiantou que, na confecção do bolo-rei serão utilizados 85 quilos de farinha, 55 quilos frutos secos, 200 ovos, 30 quilos de fruta picada e 15 quilos de uva passa”.

Cada uma das 16 pastelarias “terá de confeccionar quatro tiras, com 70 centímetros de comprimento” que, serão “objecto de montagem, no próprio local do evento, na forma original” daquela iguaria natalícia.

O bolo-rei gigante é a novidade da edição 2017 do programa ‘Sentidos de Viana’, promovido pela Câmara de Viana do Castelo para garantir animação na cidade durante a quadra de Natal.

Em Novembro, aquando da apresentação do programa municipal, a vereadora da Cultura, Maria José Guerreiro, destacou a iniciativa “não por se tr atar de um grande momento mediático, mas por representar um grande momento do ponto de vista dos afectos”.

“Apraz-me imenso ver que as pastelarias da cidade se juntam para oferecer à comunidade um produto que fazem”, destacou.

O bolo-rei vai ser montado, no sábado, às 17 horas, no Largo de São Domingos, para ser “oferecido” a população, acompanhado de “pequeno copo” de vinho do Porto Dalva.

O evento, que acontece pela primeira vez na capital do Alto Minho, inclui animação musical, com grupo Gospel Pocket Show, que criará um ambiente de magia natalícia.

O programa ‘Sentidos de Viana’ inclui mais de 120 propostas, desde concertos solidários, teatro, dança, ‘workshop’, mostras e feiras de produtos locais, tertúlias, exposições, oficinas sobre vários temas para adultos e para as crianças e actividades desportivas.

Um concerto com os The Gift, no dia 1 de Janeiro, com entrada gratuita, no centro cultural da cidade, para assinalar a entrada em 2018, é outro dos pontos altos do programa municipal que termina dia 7 de Janeiro.



