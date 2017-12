Isenção de derrama para empresas que criem três postos de trabalho

autor Redacção num. de artigos 35011

A Câmara de Vila Verde aprovou a isenção de derrama, por um período de cinco anos, para as empresas que se instalem no concelho em 2018 e criem pelo menos três postos de trabalho, divulgou o município.

Em nota publicada na sua página na internet, o município acrescenta que a isenção da derrama se estende às empresas com um volume de negócios inferior a 150 mil euros.

Às empresas com um volume de negócios superior será aplicada a taxa de 1,5 por cento sobre o lucro tributável sujeito e não isento do imposto sobre o rendimento de pessoas colectivas (IRC).

Os vereadores do PS abstiveram-se, porque defendem que a isenção da derrama deveria ser aplicada a todas as empresas com sede fiscal em Vila Verde.

Em relação ao Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI), a Câmara de Vila Verde manterá a taxa em 0,3%.

As famílias com dois dependentes a cargo terão uma redução de 40 euros e a redução para as famílias com três ou mais dependentes será de 70 euros.

O PS votou a favor mas contestou o facto de não ser contemplada também uma redução de 20 euros para as famílias com um filho.

Para os prédios urbanos (casas para habitação e terrenos para construção) os municípios têm liberdade para fixar a taxa de IMI entre 0,3% e 0,45%, enquanto no caso dos prédios rústicos (terrenos com fins agrícolas) a taxa aplicável é de 0,8%.



Comente este artigo

Faça login ou registe-se gratuitamente para poder comentar este artigo.



comentários

Não existem comentários para este artigo.

Últimos artigos das categorias relacionadas